Mut'ta Antep fıstığı hasadı başladı
Mersin'in Mut ilçesinde yetiştirilen Antep fıstığının hasadına başlandı.
Mersin'in Mut ilçesinde yetiştirilen Antep fıstığının hasadına başlandı.
Orman Genel Müdürlüğünce gelir getirici türlere yönelik çalışmalar kapsamında 6 yıl önce Geçimli Mahallesi'nde dağıtılan Antep fıstığı fidanları olgunlaştı.
Çiftçilerin ürünlerini toplamaya başladığı bölgede bu sezon 300 ton rekolte bekleniyor.
Geçimli Mahallesi muhtarı Soner Kocatürk, gazetecilere, Antep fıstığının veriminden umutlu olduklarını söyledi.
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