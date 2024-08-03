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        Mut'ta Antep fıstığı hasadı başladı

        Mersin'in Mut ilçesinde yetiştirilen Antep fıstığının hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 16:48 Güncelleme: 03.08.2024 - 16:48
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        Mut'ta Antep fıstığı hasadı başladı
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        Mersin'in Mut ilçesinde yetiştirilen Antep fıstığının hasadına başlandı.

        Orman Genel Müdürlüğünce gelir getirici türlere yönelik çalışmalar kapsamında 6 yıl önce Geçimli Mahallesi'nde dağıtılan Antep fıstığı fidanları olgunlaştı.

        Çiftçilerin ürünlerini toplamaya başladığı bölgede bu sezon 300 ton rekolte bekleniyor.

        Geçimli Mahallesi muhtarı Soner Kocatürk, gazetecilere, Antep fıstığının veriminden umutlu olduklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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