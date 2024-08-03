Mersin'de bina tadilatı için kurulan iskelede asılı kalan işçiyi itfaiye kurtardı

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstiklal Mahallesi'nde bir apartmanın dış cephesinde tadilat çalışması yapan inşaat işçisi Ömer Kapar, halatın kopması sonucu iskeleden düştü ancak güvenlik için beline bağladığı ip sayesinde asılı kaldı.

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