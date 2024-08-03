Mersin'de bina tadilatı için kurulan iskelede asılı kalan işçiyi itfaiye kurtardı
Mersin'in Mezitli ilçesinde, bina tadilatı için kurulan iskeleden düşerken beline bağladığı ip sayesinde asılı kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde, bina tadilatı için kurulan iskeleden düşerken beline bağladığı ip sayesinde asılı kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
İstiklal Mahallesi'nde bir apartmanın dış cephesinde tadilat çalışması yapan inşaat işçisi Ömer Kapar, halatın kopması sonucu iskeleden düştü ancak güvenlik için beline bağladığı ip sayesinde asılı kaldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri Kapar'ı kurtardı.
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