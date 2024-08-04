Mersin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil Mersin-Antalya D400 kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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