Mersin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil Mersin-Antalya D400 kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yolun kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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