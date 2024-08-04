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        Mersin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 20:39 Güncelleme: 04.08.2024 - 20:39
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        Mersin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil Mersin-Antalya D400 kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Durumu fark eden sürücü, aracı yolun kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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