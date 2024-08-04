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        Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 20:54 Güncelleme: 04.08.2024 - 20:54
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        Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

        Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki hazırlık kampının ardından Mersin'in Erdemli ilçesindeki tesislere dönen Hatay ekibi, 9 Ağustos Cuma günü RAMS Park'ta karşılaşacağı Galatasaray maçına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular pas ve taktik çalıştı.

        Yaklaşık 1,5 saat süren idman basına kapalı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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