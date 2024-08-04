Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.
Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki hazırlık kampının ardından Mersin'in Erdemli ilçesindeki tesislere dönen Hatay ekibi, 9 Ağustos Cuma günü RAMS Park'ta karşılaşacağı Galatasaray maçına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular pas ve taktik çalıştı.
Yaklaşık 1,5 saat süren idman basına kapalı gerçekleştirildi.
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