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        Mersin'de 5 iş yerine 2 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulandı

        Mersin'de umuma açık mekan uygulamasında 5 iş yerine 2 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 09:31 Güncelleme: 05.08.2024 - 09:31
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        Mersin'de 5 iş yerine 2 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulandı
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        Mersin'de umuma açık mekan uygulamasında 5 iş yerine 2 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekiplerince spa, sauna, hamam, masaj salonları ve eğlence mekanlarına Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile maliye personelinin de katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen uygulamada 5 farklı iş yerinde 12 kişinin kayıtsız olarak çalıştığı belirlendi.

        Bu iş yerlerine ilgili kurumlar tarafından 2 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

        İş yerlerinde yaşı küçük 2 çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Türkiye'ye giriş kaydı olmayan ve bu mekanlarda çalıştığı belirlenen 4 kişi sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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