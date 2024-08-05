Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Silifke'de sokak ve kaldırımlar tazyikli suyla yıkandı

        Silifke Belediyesi ekipleri, sıklıkla kullanılan sokak ve kaldırımları tazyikli suyla temizledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 15:00 Güncelleme: 05.08.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silifke'de sokak ve kaldırımlar tazyikli suyla yıkandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Silifke Belediyesi ekipleri, sıklıkla kullanılan sokak ve kaldırımları tazyikli suyla temizledi.

        Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi ile çevresinde çalışma yaptı.

        Ekipler, fırçayla temizledikleri sokak ve kaldırımları tazyikli suyla yıkadı.

        Belediye Başkanı Mustafa Turgut, vatandaşların yaşamlarını sağlıklı ortamda sürdürebilmesi için ilçeyi temiz tutmaya gayret ettiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        Kuzey Kore ordusuna 250 adet füze sistemi teslim edildi
        Kuzey Kore ordusuna 250 adet füze sistemi teslim edildi
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Borsada sert düşüş
        Borsada sert düşüş
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Bördübet yangınında kampçılara iddianame!
        Bördübet yangınında kampçılara iddianame!
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı
        Yaz günü kara bulutlu!
        Yaz günü kara bulutlu!

        Benzer Haberler

        Mersin'de 'kayıt dışı' işçi çalıştıranlara toplam 2 milyon 200 bin lira cez...
        Mersin'de 'kayıt dışı' işçi çalıştıranlara toplam 2 milyon 200 bin lira cez...
        Mersin'de 5 iş yerine 2 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulandı
        Mersin'de 5 iş yerine 2 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulandı
        Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Mersin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Mersin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Mersin'de Haniye ve Gazze için yürüyüş
        Mersin'de Haniye ve Gazze için yürüyüş
        Mersin'de bina tadilatı için kurulan iskelede asılı kalan işçiyi itfaiye ku...
        Mersin'de bina tadilatı için kurulan iskelede asılı kalan işçiyi itfaiye ku...