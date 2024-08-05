Silifke'de sokak ve kaldırımlar tazyikli suyla yıkandı
Silifke Belediyesi ekipleri, sıklıkla kullanılan sokak ve kaldırımları tazyikli suyla temizledi.
Silifke Belediyesi ekipleri, sıklıkla kullanılan sokak ve kaldırımları tazyikli suyla temizledi.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi ile çevresinde çalışma yaptı.
Ekipler, fırçayla temizledikleri sokak ve kaldırımları tazyikli suyla yıkadı.
Belediye Başkanı Mustafa Turgut, vatandaşların yaşamlarını sağlıklı ortamda sürdürebilmesi için ilçeyi temiz tutmaya gayret ettiklerini belirtti.
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