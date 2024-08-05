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        Mersin'de dini nikahlı eşini öldüren kişi tutuklandı

        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde dini nikahlı eşini öldüren kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 16:54 Güncelleme: 05.08.2024 - 16:54
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        Mersin'de dini nikahlı eşini öldüren kişi tutuklandı
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        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde dini nikahlı eşini öldüren kişi tutuklandı.

        İddiaya göre, Çiftlikköy Mahallesi'nde 3 Ağustos'ta Pınar Bayrak ile dini nikahlı eşi Z.E. arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmada Bayrak, darbedildi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri Pınar Bayrak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis ekiplerince Z.E. ile olayla bağlantıları olduğu iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.E. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer 5 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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