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        Mersin'de atık alanında çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde, atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:46 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:49
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        Mersin'de atık alanında çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Yenişehir ilçesinde, atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Gökçebelen Mahallesi'ndeki 25 dönümlük alanda bulunan atıklar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve iş makineleri yönlendirildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmasıyla söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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