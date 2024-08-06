Mersin'de klima çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde klima çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde klima çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.Z'nin Beyreli Mahallesi'ndeki evinden klima çalınması üzerine araştırma yaptı.
Kimliği belirlenen şüpheliler S.K. (19) ve E.Ö. (16), adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Zanlılar tarafından başka kişiye satıldığı belirlenen klima, bulunduktan sonra sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. ve E.Ö, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.