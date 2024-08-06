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        Mersin'de aranan firari sürücü güneş enerjisi panellerinin altında yakalandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde ölümlü trafik kazasına karışan firari sürücü, apartman çatısındaki güneş enerjisi panellerinin altında yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 18:07 Güncelleme: 06.08.2024 - 18:07
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        Mersin'de aranan firari sürücü güneş enerjisi panellerinin altında yakalandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde ölümlü trafik kazasına karışan firari sürücü, apartman çatısındaki güneş enerjisi panellerinin altında yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri 16 Haziran'da bisikletiyle çalıştığı iş yerine giden Alim Dede Önem'e çarparak ölümüne neden olan ve kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Firari sürücünün B.B. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelinin saklanabileceği 4 adrese operasyon düzenledi.

        Şüphelinin bu adreslerde bulunamaması nedeniyle araştırmayı genişleten ekipler, Yenişehir ilçesindeki bir apartmana baskın yaptı.

        Apartmanın çatı kısmındaki güneş enerjisi panellerinin altına saklanan B.B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Şüphelinin bu apartmanda kaldığı dairede yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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