Hatayspor, sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas ile sözleşme uzattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas ile yeniden anlaşma sağladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas ile yeniden anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Rivas ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Futbolcumuz Rigoberto Rivas ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine başkan vekilimiz Ender Yardımcı ve futbol şube sorumlumuz Mehmet Reşat Akpınar katıldı. Rigoberto Rivas'a yeniden 'hoş geldin' diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.
Açıklamada, ayrıca takımın oyuncularından 19 yaşındaki kaleci Demir Sarıcalı ile 2 yıl, altyapıdan yetişen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Ali Yıldız ile de 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi.
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