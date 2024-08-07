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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 09:33 Güncelleme: 07.08.2024 - 09:33
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Çamlıyayla, Anamur ve Sİlifke ilçelerinde çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde 779 gram esrar, 334 gram sentetik uyuşturucu, 114 kök Hint keneviri, 247 gram kenevir tohumu, 3 uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, cep telefonu, bıçak ve 39 bin 400 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler jandarma komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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