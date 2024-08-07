UMKE Mersin Sorumlusu Güvelioğlu, gazetecilerle buluştu

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Mersin Sorumlusu Dr. Bayram Ali Güvelioğlu, Ulusal UMKE Haftası kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.

Güvelioğlu, Akdeniz ilçesindeki afet deposu önünde düzenlenen programda, UMKE'nin olağanüstü durumlarda ve afetlerde önemli görev üstlendiğini söyledi.

Hem yurt içi hem de yurt dışında hizmet verdiklerini anlatan Güvelioğlu, "Uluslararası hizmet veriyoruz. Medikal kurtarma dışında seyyar hastane hizmetleri de veriyoruz. Sahada küçük acil müdahale üniteleri ya da büyük seyyar hastaneleri kuruyoruz. Ameliyathanesinden yoğun bakımına kadar sağlık hizmeti veriyoruz." diye konuştu.