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        Mersin Valisi Pehlivan ile Adana Valisi Köşger Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki hazırlıkları inceledi

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılması planlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki hazırlıkları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 12:42 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:42
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        Mersin Valisi Pehlivan ile Adana Valisi Köşger Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki hazırlıkları inceledi
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        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılması planlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki hazırlıkları inceledi.

        Valiliğin açıklamasına göre, Pehlivan ile Köşger, beraberlerindeki heyetle Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı ziyaret etti.

        Burada açılışa yönelik hazırlıkları inceleyen Pehlivan ile Köşger, havalimanında faaliyet gösterecek kurum ve kuruluşların temsilcileriyle görüştü.

        Pehlivan ve Köşger, daha sonra havalimanı içerisinde ve çevresinde incelemede bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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