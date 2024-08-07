Mersin Valisi Pehlivan ile Adana Valisi Köşger Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki hazırlıkları inceledi
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılması planlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki hazırlıkları inceledi.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılması planlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki hazırlıkları inceledi.
Valiliğin açıklamasına göre, Pehlivan ile Köşger, beraberlerindeki heyetle Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı ziyaret etti.
Burada açılışa yönelik hazırlıkları inceleyen Pehlivan ile Köşger, havalimanında faaliyet gösterecek kurum ve kuruluşların temsilcileriyle görüştü.
Pehlivan ve Köşger, daha sonra havalimanı içerisinde ve çevresinde incelemede bulundu.
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