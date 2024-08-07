Mersin'de kamu yatırımları değerlendirme toplantısı yapıldı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, kamu yatırımları değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, kamu yatırımlarının teknik kontrol hizmetlerini yürüten mimar ve mühendislerle değerlendirme yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Pehlivan, kamu yatırımlarının teknik kontrolünün önemini vurgulayarak, inşaat işlerinin sağlam, güvenli ve uzun ömürlü olması için her aşamasının dikkatle takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürü Oğuz Kahraman ve diğer ilgililer katıldı. ​​​​​​​