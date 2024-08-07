Mersin'de yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki yağ fabrikasının kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki yağ fabrikasının kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB) faaliyet gösteren yağ fabrikasının kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle kazan dairesinde hasar oluştu.
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