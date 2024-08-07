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        Mersin'de yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Akdeniz ilçesindeki yağ fabrikasının kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 21:43 Güncelleme: 07.08.2024 - 21:43
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        Mersin'de yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Akdeniz ilçesindeki yağ fabrikasının kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB) faaliyet gösteren yağ fabrikasının kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle kazan dairesinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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