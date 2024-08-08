Hatayspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
RAMS Park'ta saat 21.00'de başlayacak mücadelede bordo-beyazlı ekip, rakibi karşısında puan arayacak.
Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon hazırlık kampını tamamlayan Hatay ekibi, geçen hafta Mersin'e gelerek Galatasaray maçına hazırlandı.
Lig tarihinde Galatasaray karşında 9. maçına çıkacak Hatayspor'un rakibi karşında 3 galibiyeti, 5 mağlubiyeti bulunuyor.
Hatayspor kafilesi, bugün İstanbul'a hareket edecek.
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