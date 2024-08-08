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        Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 20:08 Güncelleme: 08.08.2024 - 20:08
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        Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Hatay ekibi teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman yaptı.

        Futbolcular idmanda pas drili, taktik ve hava topu çalıştı.

        Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

        Hatay kafilesi, antrenmanın ardından hava yoluyla İstanbul'a hareket etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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