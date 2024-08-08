Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Hatay ekibi teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman yaptı.
Futbolcular idmanda pas drili, taktik ve hava topu çalıştı.
Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Hatay kafilesi, antrenmanın ardından hava yoluyla İstanbul'a hareket etti.
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