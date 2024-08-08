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        Mersin'de otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 22:05 Güncelleme: 08.08.2024 - 22:05
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        Mersin'de otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Akdeniz Mahallesi'nde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 33 CFZ 79 plakalı otomobil ile 33 AHF 119 plakalı pikap çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan pikap Erdemli Ulu Cami'nin avlu duvarını da yıktı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Pikapta sıkışan bir yaralı itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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