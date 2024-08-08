Mersin'de otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Akdeniz Mahallesi'nde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 33 CFZ 79 plakalı otomobil ile 33 AHF 119 plakalı pikap çarpıştı.

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