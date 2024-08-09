Mersin'de Kadim Oyunlar Şenliği düzenlendi

İlçe Müftüsü Mehmet Fidan da etkinliğe katılarak çocuklarla sohbet etti.

Etkinlikte çocuklar, mendil kapmaca, çuval yarışı, yumurta taşıma, futbol, ip atlama ve halat çekme gibi oyunları oynadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.