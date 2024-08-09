Mersin'de Kadim Oyunlar Şenliği düzenlendi
Mersin'in Anamur ilçesinde, Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik "Kadim Oyunlar Şenliği" gerçekleştirildi.
Mersin'in Anamur ilçesinde, Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik "Kadim Oyunlar Şenliği" gerçekleştirildi.
Anamur Recep Tayyip Erdoğan Doğa Parkı'nda düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Etkinlikte çocuklar, mendil kapmaca, çuval yarışı, yumurta taşıma, futbol, ip atlama ve halat çekme gibi oyunları oynadı.
İlçe Müftüsü Mehmet Fidan da etkinliğe katılarak çocuklarla sohbet etti.
Program sonunda çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
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