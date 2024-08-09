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        Mersin'de Kadim Oyunlar Şenliği düzenlendi

        Mersin'in Anamur ilçesinde, Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik "Kadim Oyunlar Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 10:56 Güncelleme: 09.08.2024 - 10:56
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        Mersin'de Kadim Oyunlar Şenliği düzenlendi
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        Mersin'in Anamur ilçesinde, Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik "Kadim Oyunlar Şenliği" gerçekleştirildi.

        Anamur Recep Tayyip Erdoğan Doğa Parkı'nda düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

        Etkinlikte çocuklar, mendil kapmaca, çuval yarışı, yumurta taşıma, futbol, ip atlama ve halat çekme gibi oyunları oynadı.

        İlçe Müftüsü Mehmet Fidan da etkinliğe katılarak çocuklarla sohbet etti.

        Program sonunda çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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