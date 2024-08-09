Mersin'de 47 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Mersin'de 47 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de 47 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu tespit edilen bazı ikametlere operasyon düzenledi.
Adreslerde 46 paket halinde 47 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Bu suç unsurlarına ilişkin V.M, İ.B, M.Z. ve H.D. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.
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