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        Mut İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek göreve başladı

        Mut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Erdal Dölek görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 11:41 Güncelleme: 10.08.2024 - 11:41
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        Mut İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek göreve başladı
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        Mut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Erdal Dölek görevine başladı.

        Dölek, AA muhabirine, tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan Mut'a hizmet etmekten onur duyacağını söyledi.

        Tüm paydaşlarla koordineli çalışarak ilçeyi geliştireceklerini belirten Dölek, "Üstlenmiş olduğumuz sorumluluk bilinciyle, medeniyetimizin üzerine inşa edildiği temel kavramlar olan aklıselim ve kalbiselim nesiller yetiştirmek için Mut'umuzda var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.

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