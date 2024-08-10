Mut İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek göreve başladı
Mut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Erdal Dölek görevine başladı.
Mut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Erdal Dölek görevine başladı.
Dölek, AA muhabirine, tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan Mut'a hizmet etmekten onur duyacağını söyledi.
Tüm paydaşlarla koordineli çalışarak ilçeyi geliştireceklerini belirten Dölek, "Üstlenmiş olduğumuz sorumluluk bilinciyle, medeniyetimizin üzerine inşa edildiği temel kavramlar olan aklıselim ve kalbiselim nesiller yetiştirmek için Mut'umuzda var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.
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