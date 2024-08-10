Çukurova Uluslararası Havalimanı terminal işletme ruhsatını aldı

"Burası bütün gerekler yerine getirilerek açılmış oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah buradan memleketimize, bölgemize çok güzel seferler düzenlenmesini, ülkemizin, illerimizin gelişmesine katkı sağlamasını diliyorum."

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Uraloğlu, şöyle konuştu:

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.