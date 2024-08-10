Mersin'de çenesine demir korkuluğu saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri korkuluğu kestikten sonra çocuk ambulans ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çenesine korkuluk saplanan çocuğu fark eden çevre sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 7 yaşındaki bir kız çocuğu oturdukları apartmanın demir kapısına tırmandı. Bu esnada dengesini kaybeden çocuk, demir korkuluğun üstüne düştü.

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