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        Mersin'de çenesine demir korkuluğu saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı

        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde apartmanın demir kapısına tırmanmaya çalışan çocuğun çenesine demir korkuluk saplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 19:34 Güncelleme: 10.08.2024 - 19:34
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        Mersin'de çenesine demir korkuluğu saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı
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        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde apartmanın demir kapısına tırmanmaya çalışan çocuğun çenesine demir korkuluk saplandı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde 7 yaşındaki bir kız çocuğu oturdukları apartmanın demir kapısına tırmandı. Bu esnada dengesini kaybeden çocuk, demir korkuluğun üstüne düştü.

        Çenesine korkuluk saplanan çocuğu fark eden çevre sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri korkuluğu kestikten sonra çocuk ambulans ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çocuğun çenesine saplanan demir, doktor gözetiminde alt kısmından kesilerek çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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