Mersin'de cipiyle önünü kestiği ambulansı yumruklayan kişi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Öğretmenler Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, A.E.K'nin kullandığı ambulanstaki 112 Acil Sağlık ekibiyle tartıştı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin, cipiyle önünü kestiği ambulansın kapısına ve camına yumruk atması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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