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        Mersin'de banyoda fenalaşınca düşen kişi hastaneye kaldırıldı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde banyo yaptığı sırada düşen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 22:15 Güncelleme: 10.08.2024 - 22:15
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        Mersin'de banyoda fenalaşınca düşen kişi hastaneye kaldırıldı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde banyo yaptığı sırada düşen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Şehitmustafa Mahallesi'ndeki evinde tek yaşayan A.K. (75) banyoda dengesini kaybedip düştü.

        Bir süre sonra evin kapı eşiğinden su çıktığını gören A.K'nin komşuları yaşlı adama seslendi.

        A.K'nin sesini duyunca düştüğünü anlayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak girdikleri evden A.K'yi çıkarttı.

        İlk müdahalenin ardından A.K. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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