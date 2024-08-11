Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Balandız mevkisindeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.