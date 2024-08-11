GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 söndürme helikopteri, 10 arazöz ile 3 su tankı yönlendirildi.

Balandız Mahallesi'nin Kandil mevkisindeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

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