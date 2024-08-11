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        GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 14:54 Güncelleme: 11.08.2024 - 14:54
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        GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Balandız Mahallesi'nin Kandil mevkisindeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 söndürme helikopteri, 10 arazöz ile 3 su tankı yönlendirildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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