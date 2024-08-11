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        Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ekipmanların taşınmasında 275 kişi görev aldı

        Turkish Ground Services, yer hizmet ekipmanlarının Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşınmasında 275 personelin görev aldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 17:14 Güncelleme: 11.08.2024 - 17:14
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        Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ekipmanların taşınmasında 275 kişi görev aldı
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        Turkish Ground Services, yer hizmet ekipmanlarının Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşınmasında 275 personelin görev aldığını bildirdi.

        Turkish Ground Services tarafından yapılan yazılı açıklamada, Adana Havalimanı'ndaki 250'den fazla ekipmanın, 80 tırla Mersin'de dün hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşındığı belirtildi.

        Çalışmada yüklenici firmadan 275 personelin görev aldığı aktarılan açıklamada, sevkiyatın 4 saatte tamamlandığı bilgisi verildi.

        Açıklamada, yeni havalimanının havacılık sektörüne hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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