GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan silahla kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Sucular Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde, iki grup arasında "yol verme meselesi" nedeniyle tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada taraflar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş etti.
Olayda Mehmet Emin Şahin ile Abdurrahim ve Metin Denizedalan öldü, 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Ekipler, kavgaya karışan İ.Ş'yi (24) gözaltına aldı.
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