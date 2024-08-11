GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan silahla kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayda Mehmet Emin Şahin ile Abdurrahim ve Metin Denizedalan öldü, 5 kişi yaralandı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada taraflar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş etti.

Sucular Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde, iki grup arasında "yol verme meselesi" nedeniyle tartışma yaşandı.

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