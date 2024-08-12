Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı
Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 63 zanlı gözaltına alındı.
Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 63 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, firari şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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