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        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı

        Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 63 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 10:07 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:07
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        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı
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        Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 63 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, firari şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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