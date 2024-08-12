Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de orman yangını çıktı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 10:42 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de orman yangını çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Karaisalı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz yönlendirildi.

        Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Galatasaray limit bekliyor
        Galatasaray limit bekliyor
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Kıyafeti olay oldu
        Kıyafeti olay oldu
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Nükleer santralde yangın!
        Nükleer santralde yangın!
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        3 yavru kedi fırça sapıyla öldürüldü! Feci anlar kamerada
        3 yavru kedi fırça sapıyla öldürüldü! Feci anlar kamerada
        Görevi olimpiyat
        Görevi olimpiyat
        Yurt dışı çıkış harç pulu 500 lira oldu
        Yurt dışı çıkış harç pulu 500 lira oldu

        Benzer Haberler

        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı
        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı
        Yol verme kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: 3 ölü, 5 yaralı
        Yol verme kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: 3 ölü, 5 yaralı
        GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan silahla kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan silahla kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Mersin'de çıkan silahla kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Mersin'de çıkan silahla kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ekipmanların taşınmasında 275 kişi göre...
        Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ekipmanların taşınmasında 275 kişi göre...
        GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı