Bozyazı'da düzenlenen plaj voleybolu turnuvası sona erdi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 3'üncü kez düzenlenen plaj voleybolu turnuvası tamamlandı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 3'üncü kez düzenlenen plaj voleybolu turnuvası tamamlandı.
Bozyazı Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonunda 3 Ağustos'ta başlayan turnuvaya 20 takım katıldı.
Müsabakalar sonunda düzenlenen törende, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.
Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, maçların zevkli geçtiğini belirterek, mücadele eden sporcuları kutladı.
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