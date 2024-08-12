Mersin'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli daha gözaltına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Sucular Mahallesi'nde dün bir restoranın önünde çıkan kavgada Mehmet Emin Şahin ile Abdurrahim ve Metin Denizedalan'ın ölmesi, 5 kişinin de yaralanmasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaydan sonra yakalanan İ.Ş'nin ardından kavgaya karıştıkları belirlenen V.D, F.D, M.U.D, A.S. ve M.G'yi de gözaltına aldı.