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        Mersin'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli daha gözaltına alındı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 13:34 Güncelleme: 12.08.2024 - 13:34
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        Mersin'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli daha gözaltına alındı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

        Sucular Mahallesi'nde dün bir restoranın önünde çıkan kavgada Mehmet Emin Şahin ile Abdurrahim ve Metin Denizedalan'ın ölmesi, 5 kişinin de yaralanmasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaydan sonra yakalanan İ.Ş'nin ardından kavgaya karıştıkları belirlenen V.D, F.D, M.U.D, A.S. ve M.G'yi de gözaltına aldı.

        Zanlıların jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

        - Cenazelerden 2'si defnedildi

        Öte yandan yakınlarına teslim edilen Abdurrahim ve Metin Denizedalan'ın cenazeleri, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından Sucularlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Uzman çavuş olduğu ve izninde memleketine geldiği öğrenilen Mehmet Emin Şahin'in cenazesinin ise daha sonra defnedileceği öğrenildi.

        Tarsus ilçesi Sucular Mahallesi'nde dün bir restoranın önündeki yolda iki grup arasında "yol verme meselesi" nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, tarafların birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş ettiği olayda 3 kişi ölmüş, 5 kişi de yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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