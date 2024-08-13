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        Mersin'de nakliye firması sahibi tırlarını çizgi film karakterlerinin fotoğraflarıyla süsletti

        YAKUP SAĞLAM - Mersin'de bir nakliye firması sahibinin, şoförlerin iş stresini azaltmak için çizgi film karakterlerinin fotoğraflarıyla donattırdığı tırlar, geçtikleri kara yollarını görünümleriyle renklendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 12:11 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:11
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        Mersin'de nakliye firması sahibi tırlarını çizgi film karakterlerinin fotoğraflarıyla süsletti
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        YAKUP SAĞLAM - Mersin'de bir nakliye firması sahibinin, şoförlerin iş stresini azaltmak için çizgi film karakterlerinin fotoğraflarıyla donattırdığı tırlar, geçtikleri kara yollarını görünümleriyle renklendiriyor.

        Akdeniz ilçesinde yaşayan Nusret Baykal, tır şoförü babasından etkilenip sürüş dersleri aldı.

        Ehliyetine kavuşmasının ardından uzun yolda direksiyon sallayan Baykal, 2019'da kendi nakliye firmasını kurup 25 tır satın aldı.

        Baykal, firmasında görev yapan sürücülerin yaşadığı stresi azaltmak için tırlardan 5'ini "Tom ve Jerry", "Şirinler" ve "Bugs Bunny" gibi çizgi film karakterlerinin fotoğraflarıyla süsletti.

        Geçtiği kara yollarını görünümleriyle renklendiren tırlar, diğer sürücülerin de dikkatini çekiyor.

        - "Gören herkesin yüzü gülüyor"

        Firma sahibi Nusret Baykal, AA muhabirine, babasının mesleği olduğu için şoförlüğün zorluklarını yakından bildiğini söyledi.

        Sürücülerin ve araçları görenlerin yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını belirten Baykal, şöyle konuştu:

        "Omuzlarında büyük bir yük olan şoförlerimizi mutlu etmeyi istedik. Dinlenme tesislerine giren tırları gören herkesin yüzü gülüyor. İnsanlar yolda şoförlerimizi durdurup fotoğraf çektirmek istiyor. Yaptığımız tüm grafikleri araçların ruhsatına işlettiğimiz için muayenede sorun yaşamıyoruz."

        Baykal, diğer tırları da benzer fotoğraflarla donatmak için çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi.

        Şoförlerden Ayaz Tanış, renkli tırıyla uzun yolculukların daha eğlenceli hale geldiğini anlattı.

        Vatandaşların merakıyla karşılaştıklarını dile getiren Tanış, "Tırı gören herkes fotoğraf çektiriyor. Çocukken çizgi film izleyememiştik. Yolda giderken güzel tepkiler alıyoruz. Çocuklar bizi, biz de onları sevindiriyoruz." dedi.

        Adnan Karakaş da mesaisinin daha keyifli hale geldiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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