Mersin'de bir kişi ev ve otomobilini ateşe verdi

Kendisine de zarar vermeye çalışan R.Y, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yüksekoluk Mahallesi'nde yaşayan R.Y. (54), henüz bilinmeyen nedenle tek katlı evi ve park halindeki otomobilini ateşe verdi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir kişinin ev ve otomobilinde çıkardığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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