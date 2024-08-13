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        Mersin'de bir kişi ev ve otomobilini ateşe verdi

        Mersin'in Toroslar ilçesinde bir kişinin ev ve otomobilinde çıkardığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 13:05 Güncelleme: 13.08.2024 - 13:05
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        Mersin'de bir kişi ev ve otomobilini ateşe verdi
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        Mersin'in Toroslar ilçesinde bir kişinin ev ve otomobilinde çıkardığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yüksekoluk Mahallesi'nde yaşayan R.Y. (54), henüz bilinmeyen nedenle tek katlı evi ve park halindeki otomobilini ateşe verdi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye personelinin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü.

        Kendisine de zarar vermeye çalışan R.Y, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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