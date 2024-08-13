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        Mersin'de motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 14:56 Güncelleme: 13.08.2024 - 14:56
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        Mersin'de motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.R.E'nin Merkez Mahallesi'ndeki motosikletinin çalınmasıyla ilgili araştırma yaptı.

        Kimliği belirlenen 4 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk zanlılardan H.E.Ş. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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