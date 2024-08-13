Mersin'de motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.R.E'nin Merkez Mahallesi'ndeki motosikletinin çalınmasıyla ilgili araştırma yaptı.
Kimliği belirlenen 4 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk zanlılardan H.E.Ş. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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