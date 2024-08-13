Mersin'de motosikletle yanaştıkları minibüsten çanta çalan 2 zanlı tutuklandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, motosikletle yanaştıkları minibüsten çanta çalan 2 zanlı tutuklandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, motosikletle yanaştıkları minibüsten çanta çalan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, motosikletle park halindeki minibüsün yanına gelen 2 kişi, aracın açık camından ulaştıkları çantayı alıp kaçtı.
Durumu fark eden sürücünün minibüsüyle bir süre takip ettiği zanlılar, çantayı yol kenarına atıp izlerini kaybettirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, kimliği belirlenen zanlıları, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zanlıların kaçma anı, arkalarından giden minibüs sürücüsünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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