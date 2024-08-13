Mersin'de motosikletle yanaştıkları minibüsten çanta çalan 2 zanlı tutuklandı

Durumu fark eden sürücünün minibüsüyle bir süre takip ettiği zanlılar, çantayı yol kenarına atıp izlerini kaybettirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, motosikletle park halindeki minibüsün yanına gelen 2 kişi, aracın açık camından ulaştıkları çantayı alıp kaçtı.

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