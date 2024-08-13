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        GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 15:18 Güncelleme: 13.08.2024 - 15:18
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        GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Evkafçiftliği Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 3 söndürme helikopteri, 20 arazöz ve 5 su tankı yönlendirildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 250 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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