Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan G.D'nin, Çiçekli Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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