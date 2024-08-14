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        Gümrük Muhafaza ekipleri yaklaşık 730 bin kaçak eşya ele geçirdi

        Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 730 bin kaçak eşyaya el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 11:59 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:59
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        Gümrük Muhafaza ekipleri yaklaşık 730 bin kaçak eşya ele geçirdi
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        Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 730 bin kaçak eşyaya el konuldu.

        Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında riskli olduğu değerlendirilen beyannameleri inceledi.

        İncelemede, değeri yüksek ticari eşyaların düşük değerli olarak bildirilip aldatıcı işlem ve davranışlarla yurda sokulmaya çalışıldığı belirlendi.

        Bunun üzerine Mersin ile İstanbul'daki Ambarlı gümrük limanında gerçekleştirilen detaylı kontrolde, 534 bin 940 güneş gözlüğü, 142 bin 140 optik tarzda işlenmiş plastik camlı gözlük, 51 bin 127 gözlük çerçevesi ve 1650 paspas (MOP) ele geçirildi.

        Olaya ilişkin Mersin ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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