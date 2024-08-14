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        Akkuyu NGS'de 3'üncü ünitenin iç koruma kabuğunun 5'inci katmanı kuruldu

        Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü güç ünitesine, iç koruma kabuğunun 5'inci katmanı kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 14:30 Güncelleme: 14.08.2024 - 14:30
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        Akkuyu NGS'de 3'üncü ünitenin iç koruma kabuğunun 5'inci katmanı kuruldu
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü güç ünitesine, iç koruma kabuğunun 5'inci katmanı kuruldu.

        Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, inşaat halindeki güç ünitesinin yanında bulunan özel alanda monte edilen 396 ton ağırlığında ve 6,5 metre yüksekliğindeki kaynaklı metal yapının, paletli vinç yardımıyla yerine taşındığı belirtildi.

        Katmanın, koruma kabının silindirik ve kubbe kısımları arasında geçiş parçası olma özelliği taşıdığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Akkuyu NGS güç üniteleri modern ve yüksek teknolojili VVER-1200 tipi reaktörlerle donatılıyor. Güç ünitelerinin tasarımı ve inşasında, birkaç nesil nükleer güç santralinin güvenli işletim deneyimi dikkate alındı. VVER-1200 tipi reaktöre sahip üniteler, iç ve dış olmak üzere çift korumaya sahip. Her katman güçlü bir metal iskelet ve özel betondan oluşuyor. Tüm bunlar, 9 büyüklüğüne kadar deprem, tsunami, kasırga ve bunların kombinasyonları gibi her türlü dış etkiye karşı reaktör bölmesinin sızdırmazlığını ve güvenilir bir şekilde korunmasını sağlıyor."

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, "Rus ve Türk uzmanlar, montajcılar, vinç operatörleri ve kalıpçılar bir kez daha en üst düzeyde profesyonel beceri sergileyerek tonlarca ağırlıktaki yapıyı başarıyla kurdular." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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