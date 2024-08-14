Mersin'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Sucular Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta bir restoranın önünde çıkan kavgada Mehmet Emin Şahin ile Abdurrahim ve Metin Denizedalan'ın ölmesi, 5 kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ş. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.