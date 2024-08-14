Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki idman, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı.
Hatayspor'un taktik çalışmayla sona eren basına kapalı antrenmanı, 1 saat 45 dakika sürdü.
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