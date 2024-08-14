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        Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 20:46 Güncelleme: 14.08.2024 - 20:46
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        Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki idman, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı.

        Hatayspor'un taktik çalışmayla sona eren basına kapalı antrenmanı, 1 saat 45 dakika sürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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