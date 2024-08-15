Mersin'de 4 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü

İhbar üzerine bölgelere Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Orman Bölge Müdürlüğünce insansız hava aracıyla (İHA) yapılan kontrollerde, İmamuşağı, Çadırlı, Mukaddem ve Bolacalıkoyuncu mahallelerindeki ormanlık alanlardan duman yükseldiği belirlendi.

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