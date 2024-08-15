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        Mersin'de 4 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü

        Mersin'in Silifke ilçesinde 4 ayrı noktada başlayan orman yangınları, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 15:55 Güncelleme: 15.08.2024 - 15:55
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        Mersin'de 4 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü
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        Mersin'in Silifke ilçesinde 4 ayrı noktada başlayan orman yangınları, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

        Orman Bölge Müdürlüğünce insansız hava aracıyla (İHA) yapılan kontrollerde, İmamuşağı, Çadırlı, Mukaddem ve Bolacalıkoyuncu mahallelerindeki ormanlık alanlardan duman yükseldiği belirlendi.

        İhbar üzerine bölgelere Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 4 noktadaki yangınlar söndürüldü.

        Ormanlık alanlarda soğutma çalışması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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