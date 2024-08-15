Silifke'de yaz dönemi Kur'an-ı Kerim kursları sona erdi
Mersin'in Silifke ilçesinde yaz döneminde açılan Kur'an-ı Kerim kurslarına 4 bin 500 öğrenci katıldı
Mersin'in Silifke ilçesinde yaz döneminde açılan Kur'an-ı Kerim kurslarına 4 bin 500 öğrenci katıldı
İlçe Müftülüğünce açılan ve 7 hafta süren kurslar için Merkez İmamı Azam Camisi'nde kapanış töreni düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim okunan programda, dua edildi.
İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru, törendeki konuşmasında, kurslara 4 bin 500 öğrencinin katıldığını söyledi.
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