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        Silifke'de yaz dönemi Kur'an-ı Kerim kursları sona erdi

        Mersin'in Silifke ilçesinde yaz döneminde açılan Kur'an-ı Kerim kurslarına 4 bin 500 öğrenci katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 16:54 Güncelleme: 15.08.2024 - 16:54
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        Silifke'de yaz dönemi Kur'an-ı Kerim kursları sona erdi
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        Mersin'in Silifke ilçesinde yaz döneminde açılan Kur'an-ı Kerim kurslarına 4 bin 500 öğrenci katıldı

        İlçe Müftülüğünce açılan ve 7 hafta süren kurslar için Merkez İmamı Azam Camisi'nde kapanış töreni düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim okunan programda, dua edildi.

        İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru, törendeki konuşmasında, kurslara 4 bin 500 öğrencinin katıldığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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