Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Hatay temsilcisinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada yapılan idman, 1 saat 50 dakika sürdü.

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