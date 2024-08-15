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        Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 21:55 Güncelleme: 15.08.2024 - 21:55
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        Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.

        Hatay temsilcisinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada yapılan idman, 1 saat 50 dakika sürdü.

        Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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