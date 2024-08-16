Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Ortaören Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

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