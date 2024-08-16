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        Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 18:58 Güncelleme: 16.08.2024 - 18:58
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        Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

        Ortaören Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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