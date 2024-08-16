GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Ormana yakın alandaki limon, portakal ve zeytin ağaçları da zarar gördü.

Ortaören Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

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