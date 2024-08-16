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        GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 21:09 Güncelleme: 16.08.2024 - 21:09
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        GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Ortaören Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 helikopter 9 arazöz 3 su tankı, 5 itfaiye aracı yönlendirildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangını kontrol altına alındı.

        Ormana yakın alandaki limon, portakal ve zeytin ağaçları da zarar gördü.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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