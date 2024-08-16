GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ortaören Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 helikopter 9 arazöz 3 su tankı, 5 itfaiye aracı yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangını kontrol altına alındı.
Ormana yakın alandaki limon, portakal ve zeytin ağaçları da zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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