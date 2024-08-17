Mersin'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile arazözler yönlendirildi.

Gazi Mahallesi'nde evlere yakın alandaki otlar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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