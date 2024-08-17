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        Mersin'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 10:10 Güncelleme: 17.08.2024 - 10:10
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        Mersin'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Gazi Mahallesi'nde evlere yakın alandaki otlar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile arazözler yönlendirildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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